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    В полыхавшей квартире на Красных Зорь пострадал мужчина

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    Квартирный пожар в Невском районе Петербурга, который тушили тремя машинами вечером 10 августа, не обошелся без пострадавших. Уточненные данные сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

    В доме 3 по бульвару Красных Зорь в восьмом часу вечера четверга загорелась трехкомнатная квартира. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали.

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    Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:46. На место выехали три машины и 15 человек личного состава. В 20:24 квартиру потушили. В ней обгорело 15 квадратных метров обстановки.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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