В полыхавшей квартире на Красных Зорь пострадал мужчина

Квартирный пожар в Невском районе Петербурга, который тушили тремя машинами вечером 10 августа, не обошелся без пострадавших. Уточненные данные сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
В доме 3 по бульвару Красных Зорь в восьмом часу вечера четверга загорелась трехкомнатная квартира. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:46. На место выехали три машины и 15 человек личного состава. В 20:24 квартиру потушили. В ней обгорело 15 квадратных метров обстановки.