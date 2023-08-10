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    Angry Birds теперь с Соником. Sega купит игровую компанию Rovio

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    Sega Sammy Holdings Inc. покупает финскую компанию Rovio Entertainment Oyj — разработчика Angry Birds, сообщают финские СМИ 10 августа.

    Предложение японского игрового гиганта Sega одобрили 96,3% акционеров финской компании — минимальное требование было 90%.

    Впервые Sega сообщила о намерении купить разработчика Angry Birds в апреле этого года. Rovio оценили в 706 млн рублей — по 9,25 евро за акцию. Тогда сообщалось, что сделка по купле-продаже будет закрыта во II квартале 2023-го — 2024 году. После заявления Sega акции Rovio выросли почти на 18%.

    Решение о слиянии компаний было принято для роста Sega на игровом рынке. Вместе с Rovio японская компания планирует расширить фан-базу и размещать игры японского разработчика на разных платформах.

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