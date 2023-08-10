Angry Birds теперь с Соником. Sega купит игровую компанию Rovio

Sega Sammy Holdings Inc. покупает финскую компанию Rovio Entertainment Oyj — разработчика Angry Birds, сообщают финские СМИ 10 августа.
Предложение японского игрового гиганта Sega одобрили 96,3% акционеров финской компании — минимальное требование было 90%.
Впервые Sega сообщила о намерении купить разработчика Angry Birds в апреле этого года. Rovio оценили в
Решение о слиянии компаний было принято для роста Sega на игровом рынке. Вместе с Rovio японская компания планирует расширить фан-базу и размещать игры японского разработчика на разных платформах.