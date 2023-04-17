Sega назвала, сколько готова отдать за финского создателя Angry Birds

Японский разработчик и издатель видеоигр Sega предложил 706 миллионов евро за финскую Rovio, которая разработала знаменитую игру Angry Birds, сообщает агентство Reuters.

Как уточняют 17 апреля финские СМИ, предложение Sega оказалось скромнее, чем предполагалось ранее. Rovio оценили в 706 млн евро — по 9,25 евро за акцию. Изначально аналитики ожидали увидеть 900 млн. Но эксперты отмечают, что для финской группы это адекватная оценка.

«Angry Birds известна во всем мире. Но бренд уже прошел свой пик», — сказал Reuters Серкан Тото, основатель консалтинговой компании Kantan Games.