    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    766мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.4eur106.89

    В районе Сертолово носится страус Степа, испугавшийся пожара

    1381
    10 комментариев

    Страус Степа бегает в районе СНТ «Ромашка» во Всеволожском районе Ленобласти. В ночь на 10 августа он испугался пожара и скрылся от хозяйки — цирковой дрессировщицы Ларисы Линер.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказала «Фонтанке» владелица экзотической птицы, Степу обнаружили, он даже подошел к ним. Лариса накинула на него недоузок и попыталась поймать, но Степан сумел вырваться из рук, едва не сломав дрессировщице палец. Впрочем, теперь на страусе надета яркая «сбруя», а значит, его легче заметить среди зелени.

    Лариса Линер просит сообщить о Степе, если вы его вдруг увидите, по телефону +7 911 927-88-35. Если захотите его догнать, учтите — страус развивает скорость до 60 километров в час.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтраусПожарПтицыЖивотные в беде
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close