В районе Сертолово носится страус Степа, испугавшийся пожара

Страус Степа бегает в районе СНТ «Ромашка» во Всеволожском районе Ленобласти. В ночь на 10 августа он испугался пожара и скрылся от хозяйки — цирковой дрессировщицы Ларисы Линер.
Как рассказала «Фонтанке» владелица экзотической птицы, Степу обнаружили, он даже подошел к ним. Лариса накинула на него недоузок и попыталась поймать, но Степан сумел вырваться из рук, едва не сломав дрессировщице палец. Впрочем, теперь на страусе надета яркая «сбруя», а значит, его легче заметить среди зелени.
Лариса Линер просит сообщить о Степе, если вы его вдруг увидите, по телефону