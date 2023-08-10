Под Петербургом педофил-рецидивист пытался затащить в бытовку подростка и поцеловать его

Охранника газопровода задержали во Всеволожском районе после заявления местной жительницы о нападении на сына.



В полицию 33-летняя женщина позвонила около пяти дня накануне, стало известно «Фонтанке» 10 августа. По её словам, родители отпустили 12-летнего сына одного кататься на квадроцикле. В районе деревни Вирки мальчика остановил мужчина на вид лет 50-ти. Дальше, по словам потерпевшего, он тянул его за руку в бытовку, пытался обнять и поцеловать. Перепуганный подросток вырвался и уехал.



Полиция задержала подозреваемого — 55-летнего мужчину, зарегистрированного в Колпино. У него богатая биография. Еще в начале 90-х он привлекался к ответственности за мужеложество, а потом за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

