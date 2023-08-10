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    Криминального «Бэнкси» искали в Петербурге и поймали с поличным — пока он творил

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    С конца июля в Петербурге по ориентировке искали «граффитиста», рекламирующего интернет-магазин наркотиков. Задержали его прямо за работой: с собой у молодого человека были три баллончика с краской и трафарет.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Патрульным полицейским 20-летний житель Кудрово попался три дня назад в Кировском районе, сообщает 10 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Изначально в полицию обратился представитель ЖКС Фрунзенского района — пожаловался, что на домах по улицам Будапештской, Пражской и Турку появляется трафаретная реклама магазинов с запрещенным. Было возбуждено уголовное дело о вандализме.

    Личность предполагаемого «рекламщика» установили быстро, но по месту регистрации он не жил, поэтому пришлось составить ориентировку и искать его во всех районах. Как выяснилось, «граффитист» работает уже около года — откликнулся на объявление в мессенджере. В его телефоне нашлось более 260 фотографий трафаретных художеств. За каждый снимок «рекламщик» якобы получал 90 рублей.

    По данным полиции, только во Фрунзенском районе он оставил на зданиях более 200 надписей, но устанавливаются и другие возможные нарушения.

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