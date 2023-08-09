Смотреть не только под ноги. Показываем, что можно увидеть в небе над Петербургом в обычную среду

Много интересного можно увидеть в обычный будний день в небе над Петербургом, если смотреть не только под ноги и в экран смартфона. У станции метро «Озерки», например, наблюдали запуск воздушного шара. Взлетающий монгольфьер запечатлели участники VK-сообщества «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Наблюдать за процессом можно было прямо из окна трамвая.
А в Ленинградской области было замечено необычное атмосферное явление. Читатель «Фонтанки», приславший это фото, уверяет, что это не облако необычной формы, а самый настоящий смерч.
По словам автора снимков, наблюдали смерч над Правдинским озером. Синоптики говорят, что необычные раньше для наших широт торнадо будут заходить на север всё чаще — причина в изменении климата. Так что стоит чаще поднимать голову.
Например, в Екатеринбурге накануне наблюдали уникальное и грозное явление — сухую грозу. «Фонтанка» показывала завораживающие фото и видео молний без единой капли дождя, посмотреть можно здесь.