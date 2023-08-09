Ни капли дождя и молнии в небе. Показываем эпичные кадры уральской ночи

Редкое атмосферное явление могли наблюдать в ночь на 9 августа жители Екатеринбурга. Над городом бушевала так называемая «сухая гроза». Ни капли дождя ни упало при этом в уральской столице.
«Сухие грозы» очень опасны, они возникают при жаре выше
Дождь в таких условиях идёт, но земли достичь не успевает — капли испаряются прямо в полёте. Молнии в «сухую грозу» часты вызывают пожары, которые становятся катастрофическими.
Впрочем, Екатеринбургу сегодня вряд ли что-то угрожало. На видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале портал E1.RU, можно заметить, что молнии сверкают в тишине — грома не слышно даже спустя несколько секунд. Это значит, что зарницы сверкают очень далеко.