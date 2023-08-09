    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, зап

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.08eur105.44

    Ни капли дождя и молнии в небе. Показываем эпичные кадры уральской ночи

    528
    обсудить

    Редкое атмосферное явление могли наблюдать в ночь на 9 августа жители Екатеринбурга. Над городом бушевала так называемая «сухая гроза». Ни капли дождя ни упало при этом в уральской столице.

    «Сухие грозы» очень опасны, они возникают при жаре выше 30 °C и низкой влажности воздуха (менее 40%).

    Дождь в таких условиях идёт, но земли достичь не успевает — капли испаряются прямо в полёте. Молнии в «сухую грозу» часты вызывают пожары, которые становятся катастрофическими.

    Впрочем, Екатеринбургу сегодня вряд ли что-то угрожало. На видео, которое опубликовал в своём телеграм-канале портал E1.RU, можно заметить, что молнии сверкают в тишине — грома не слышно даже спустя несколько секунд. Это значит, что зарницы сверкают очень далеко.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕкатеринбургСухая гроза
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close