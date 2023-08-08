Под Лугой водители жалуются на многочасовую пробку в сторону Петербурга

Под Лугой водители стоят в многочасовой пробке на трассе Е95 (Р23) в направлении Петербурга. В этой пробке оказались и читатели «Фонтанки». Они пишут, что выехали из Луги в 18:20, в 19:00 уперлись в затор в районе Мшинской, и на то, чтобы его преодолеть, ушло два с половиной часа.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор возле Мшинской растянулся почти на 10 километров. На этом участке идёт ремонт, и это кажется наиболее вероятной причиной транспортных проблем. Впрочем, возможно, на ситуацию повлияла и серьёзная авария, которая произошла там 8 августа около 13:15 мск.
Напомним, на 107-м километре трассы лоб в лоб столкнулись самосвал и грузовая «Газель». Погиб человек. На фото видно, что фургон от удара был очень сильно поврежден, а фрукты и овощи из кузова разлетелись по дороге.
По уточнённым данным, в сторону Луги тоже пробка, очередь из машин по состоянию на 21:35 мск растянулась как минимум на 8 километров.