Под Лугой водители жалуются на многочасовую пробку в сторону Петербурга

Под Лугой водители стоят в многочасовой пробке на трассе Е95 (Р23) в направлении Петербурга. В этой пробке оказались и читатели «Фонтанки». Они пишут, что выехали из Луги в 18:20, в 19:00 уперлись в затор в районе Мшинской, и на то, чтобы его преодолеть, ушло два с половиной часа.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор возле Мшинской растянулся почти на 10 километров. На этом участке идёт ремонт, и это кажется наиболее вероятной причиной транспортных проблем. Впрочем, возможно, на ситуацию повлияла и серьёзная авария, которая произошла там 8 августа около 13:15 мск.