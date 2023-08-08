Самосвал и «Газель» сошлись влобовую на Киевском шоссе под Мшинской. Есть погибший

Тяжелое ДТП с участием большегруза затруднило движение по федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Фургон с овощами от столкновения разнесло в хлам.

Около 13:15 8 августа на 107-м километре автодороги Петербург — Псков, неподалеку от поселка Мшинская, лоб в лоб столкнулись самосвал и грузовая «Газель», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото видно, что фургон от удара был очень сильно поврежден, а фрукты и овощи из кузова разлетелись по дороге.