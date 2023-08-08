Смольный рассказал, как будут расти зарплаты и доходы петербуржцев в 2024–2026 годах

Средняя зарплата в Петербурге в 2023 году составит 94 807 рублей, ожидают в Смольном. По оценке чиновников, с 2024-го по 2026 год она будет в среднем прирастать на 7,5% в год. Такие данные содержатся в опубликованном 8 августа проекте прогноза социально-экономического развития города, подготовленном комитетом по экономической политике и стратегическому планированию.

«В прогнозном периоде рост заработной платы будет обеспечен, в том числе, за счет роста заработных плат в бюджетном секторе экономики в результате исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации», — говорится в документе. В базовом сценарии прогноза Смольный ожидает, что ежегодный прирост среднемесячной зарплаты петербуржцев составит 7,5%, в целевом варианте — 8,5%.



Что до реальной зарплаты, в 2023 году она вырастет на 3,9%. Это связывают с невысоким уровнем инфляции. В базовом сценарии ожидается, что в 2024–2026 годах показатель будет расти на 3%, в целевом — на 4,4%.



Денежные доходы населения Петербурга по итогам 2023 года, по оценке правительства города, вырастут на 6,8%, до 4,561 трлн рублей. «Положительная динамика прежде всего обусловлена ростом оплаты труда наемных работников и социальных выплат», — отмечается в прогнозе. В 2024–2026 годах денежные доходы петербуржцев в среднем будут расти на 6,6% в год в базовом сценарии и на 6,8% — в целевом, и в 2026 году составят 5,534 и 5,552 трлн рублей соответственно.

