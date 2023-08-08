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    В Смольном рассказали, как будут расти цены на товары и услуги в Петербурге в ближайшие три года

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    Темпы инфляции в Петербурге в 2023 году замедлятся более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, если в 2022 году потребительские цены на товары и услуги подскочили на 13,48%, то в этом году подрастут на 5,29%. Это следует из прогноза социально-экономического развития города на 2024–2026 годы, опубликованного на сайте Смольного 8 августа.

    В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение уровня инфляции. Так, по итогам 2024 года рост потребительских цен в среднем ожидается на уровне 4,95%, а по итогам 2026 года — на уровне 3,99% по базовому варианту прогноза. Как считают в Смольном, это произойдет благодаря «мерам, направленным на стабилизацию уровня цен, в том числе на рынках социально значимых товаров», а также с учетом политики ЦБ и правительства РФ, целью которой является поддержание годовой инфляции вблизи 4%.

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