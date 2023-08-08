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    Вы собираете эти странные грибы? В лесах под Петербургом «сумасшедший слой» родственников белого

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    Грибники-знатоки в лесах обращают внимание на грибы, которые многие считают «поганками», — дубовик обыкновенный и болет укореняющийся. Первый съедобный, а второй нет. Они оба родственники любимого всеми белого гриба, который тоже относится к болетовым.

    Эти симпатичные грибы показывает миколог-любитель Станислав Кривошеев в сообществах «Планета грибов» и «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Дубовик обыкновенный, или оливково-бурый (его еще называют поддубник или синяк) — съедобный гриб из рода Боровик (лат. Boletus) семейства Болетовые (лат. Boletaceae). «И у дубовиков слой. Увы, очень и очень червивый, чистых грибов практически нет. Впрочем, они у нас качеством никогда и не отличались. Короче говоря, можно было расслабиться, не думая о сборах, и просто их пофотографировать», — рассказывает Станислав.

    Болета укореняющегося очень много. «Сейчас же, видимо, для них сложились очень благоприятные условия, растут какими-то грандиозными сростками. А жара этим южным товарищам только в плюс, судя по всему. Кто не в курсе, гриб этот несъедобный, но, как по мне, очень симпатичный», — отмечает Станислав Кривошеев.

    Другие же грибники по-прежнему носят из леса лисички, подосиновики и белые.

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