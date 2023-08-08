Председатель Совета директоров Setl Group Максим Шубарев стал заслуженным строителем Петербурга

Максим Шубарев, председатель Совета директоров Setl Group получил почетное звание — «Заслуженный строитель Санкт-Петербурга». Это звание в 2023 году учредили впервые. Награду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии в Смольном.

На сегодня Setl Group — один из основных игроков строительного рынка России, компания входит в топ-3 застройщиков России по объему ввода жилья.

Холдинг работает на рынке 29 лет и ежегодно сдает более 1 млн кв. м недвижимости и более 10 детских садов и школ, проектирует дороги, мосты, реставрирует памятники, создает парки и благоустраивает набережные.