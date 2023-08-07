США одобрили поставку Украине старых танков Abrams

Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает 7 августа CNN. Об этом телеканалу рассказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

«Их довезут до Европы, потом — до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование», — цитирует CNN слова Буша.



Ранее сообщалось, что в первую партию, которую США намерены передать Киеву, могут войти шесть-восемь танков, напоминает РИА Новости. Всего США собираются поставить Украине 31 Abrams старой модели M1A1.



Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для ВСУ станут «законной целью для России».

