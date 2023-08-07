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    США одобрили поставку Украине старых танков Abrams

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    Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает 7 августа CNN. Об этом телеканалу рассказал начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

    «Их довезут до Европы, потом — до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование», — цитирует CNN слова Буша.

    Ранее сообщалось, что в первую партию, которую США намерены передать Киеву, могут войти шесть-восемь танков, напоминает РИА Новости. Всего США собираются поставить Украине 31 Abrams старой модели M1A1.

    Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для ВСУ станут «законной целью для России».

    По информации американских СМИ, первые несколько танков Abrams привезут на Украину в сентябре.

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