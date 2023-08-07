Рубль укрепился. Доллар откатился к 95 рублям, евро — к 105

Рубль по итогам валютной торговой сессии на Московской бирже 7 августа укрепился по отношению к «токсичным» евро и доллару, несмотря на то что в моменте нацвалюта США оказалась на максимуме с начала марта 2022 года.



Доллар, который утром превысил отметку в 97 рублей, к концу дня вернулся к значениям конца прошлой недели. Он снизился по отношению к рублю на 0,43% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составил 95,28 рубля.

Евро стремился к отметке 107 рублей, но не достиг ее. В итоге валюта ЕС подешевела на 0,3%, до 105,3 рубля. Юань за день потерял больше всех и опустился на 0,7%, к отметке в 13,24 рубля.