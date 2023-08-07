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    Рубль укрепился. Доллар откатился к 95 рублям, евро — к 105

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    Рубль по итогам валютной торговой сессии на Московской бирже 7 августа укрепился по отношению к «токсичным» евро и доллару, несмотря на то что в моменте нацвалюта США оказалась на максимуме с начала марта 2022 года.

    Доллар, который утром превысил отметку в 97 рублей, к концу дня вернулся к значениям конца прошлой недели. Он снизился по отношению к рублю на 0,43% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составил 95,28 рубля.

    Евро стремился к отметке 107 рублей, но не достиг ее. В итоге валюта ЕС подешевела на 0,3%, до 105,3 рубля. Юань за день потерял больше всех и опустился на 0,7%, к отметке в 13,24 рубля.

    7 августа Минфин начал закупать золото и юани по бюджетному правилу. В течение месяца ежедневно он будет покупать активы на 1,8 млрд рублей в эквиваленте. Учитывая заметное ослабление рубля в конце прошлой недели и в первой половине дня в понедельник, Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 8 августа.

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