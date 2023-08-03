Минфин начнет закупать валюту по бюджетному правилу впервые с января 2022 года

Минфин в августе направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 40,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном 3 августа.
Сумма определяется разницей между ожидаемыми дополнительными нефтегазовыми доходами бюджета в августе 2023 года (73,2 млрд рублей) и отклонением фактически полученных доходов в июле 2023 года от ожидаемого уровня (32,7 млрд рублей). Покупать валюту и золото по поручению Минфина будет Банк России с 7 августа по 6 сентября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что министерство может на ближайшие месяцы отказаться от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы, чтобы не создавать дополнительного давления на курс рубля. Накануне для рубля валютные торги на бирже закончились на отметках 94 рубля за доллар, 103 рубля за евро. 3 августа ситуация немного изменилась: обе «недружественные» валюты теряют по отношению к рублю 0,5–0,6%. Юань падает на 0,12%.
Сейчас бюджетное правило работает так: когда нефтегазовые доходы превышают установленный на месяц уровень, на разницу Минфин с помощью ЦБ закупает юани и золото в Фонд национального благосостояния (ФНБ), когда ситуация обратная, на разницу активы продаются.
3 августа Минфин сделал еще одно заявление относительно ФНБ. На финансирование дополнительных расходов федерального бюджета из фонда в 2023 году можно взять максимум 2,9 трлн рублей, в 2024 году — 1,3 трлн рублей. «С учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе» правительство может рассмотреть сокращение объема средств ФНБ, направляемых на эти цели.