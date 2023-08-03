Минфин начнет закупать валюту по бюджетному правилу впервые с января 2022 года

Минфин в августе направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 40,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном 3 августа.



Сумма определяется разницей между ожидаемыми дополнительными нефтегазовыми доходами бюджета в августе 2023 года (73,2 млрд рублей) и отклонением фактически полученных доходов в июле 2023 года от ожидаемого уровня (32,7 млрд рублей). Покупать валюту и золото по поручению Минфина будет Банк России с 7 августа по 6 сентября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей.

