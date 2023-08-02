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    Доллар — по 94, евро — по 103. Где рубль закончил сегодняшние валютные торги

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    Курс рубля на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи снизился почти на 2% по отношению к «недружественным» валютам. За доллар дают 94 рубля, за евро — 103 рубля

    По данным на 19:00 мск, доллар за день подорожал на 2%, или 1,8 рубля, до 94,1 рубля. Евро вырос на 1,8%, или 1,8 рубля, до 103 рублей впервые с конца марта. Юань вырос пропорционально — на 1,8%, до 13 рублей за рубль.

    По оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», ослабление рубля может быть связано с завершением налогового периода. «В конце месяца экспортёры продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги, и это поддерживает курс рубля. А когда этот период заканчивается (обычно 28-го числа каждого месяца), рубль традиционно слабеет», — отмечается в телеграм-канале брокера.

    Также эксперты не исключают, что это спекулянты «играют против рубля» в ожидании завтрашнего сообщения Минфина о нефтегазовых доходах, покупке и продаже юаня. При этом нефть дорожает. Если это продолжится, в августе — сентябре рубль может вернуться в диапазон 88–90 за доллар, считают аналитики.

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