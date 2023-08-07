Медведь сбежал из грузового отсека в аэропорту Дубая

Медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке самолета иракских авиалиний в аэропорту Дубая. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает The Guardian.
Авиаперевозчик заявил, что не виноват в побеге, а экипаж самолета сотрудничал с властями ОАЭ — они направили специалистов, чтобы усыпить животное и вывести его из самолета.
Автор: youtube.com/CNN
В соцсетях распространилось видео, как капитан самолета извиняется перед пассажирами за задержку взлета в прошедшую пятницу из-за побега медведя.
Медведь летел из Багдада в Дубай, заявили в иракских авиалиниях. Ситуацией с побегом медведя озаботились и власти Ирака, распорядившись провести расследование того, как зверь совершил побег.