Медведь сбежал из грузового отсека в аэропорту Дубая

Медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке самолета иракских авиалиний в аэропорту Дубая. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает The Guardian.

Авиаперевозчик заявил, что не виноват в побеге, а экипаж самолета сотрудничал с властями ОАЭ — они направили специалистов, чтобы усыпить животное и вывести его из самолета.