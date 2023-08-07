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    Медведь сбежал из грузового отсека в аэропорту Дубая

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    Медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке самолета иракских авиалиний в аэропорту Дубая. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает The Guardian.

    Авиаперевозчик заявил, что не виноват в побеге, а экипаж самолета сотрудничал с властями ОАЭ — они направили специалистов, чтобы усыпить животное и вывести его из самолета.

    Автор: youtube.com/CNN

    В соцсетях распространилось видео, как капитан самолета извиняется перед пассажирами за задержку взлета в прошедшую пятницу из-за побега медведя.

    Медведь летел из Багдада в Дубай, заявили в иракских авиалиниях. Ситуацией с побегом медведя озаботились и власти Ирака, распорядившись провести расследование того, как зверь совершил побег.

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