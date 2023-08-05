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    Сотни зрителей стали свидетелями взлета дирижабля над Царским Селом

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    Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

    Гигантский дирижабль, тяжело «дыша» горячим воздухом, проплыл в небе над Царским Селом. Внизу остались сотни зрителей, волной восхищения поприветствовавших его взлет, а также солдаты Первой мировой — реконструкторы, стоявшие лагерем у здания Ратной палаты. 5 августа заповедник «Царское Село» проводил здесь фестиваль «Великая война. 1914» и проект «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции».

    Чтобы дирижабль смог подняться в воздух, нужны были очень строгие погодные условия — снижения ветра пришлось подождать, но недолго. Спустя всего час от расчетного времени, анонсированного задолго до фестиваля (угадать с погодой получилось!), ветер стих, и зелёный луг позади Императорской фермы покрылся темно-синим материалом надувающегося корпуса. Аэростат становился все больше и больше, и, наконец, на земле осталась только корзина — но и она вскоре, под голоса поддержки публики, оторвалась от земли.

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    Этим летом в ГМЗ «Царское Село» решили не только показать петербуржцам дирижабль, но и рассказать об истории воздухоплавания на базе исторических материалов. Подробнее о выставках на эту тему в Царском Селе и в Павловске — читайте в материале «Фонтанки».

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