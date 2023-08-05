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    Каршеринг врезался в автобус на Большевиков. В больницу попали четверо

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    Ночью субботы на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков в аварии сошлись каршеринг и автобус. По предварительным данным, пострадали четверо.

    Последствия аварии 5 августа показали в соцсетях очевидцы. Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, около часа ночи 25-летний водитель каршеринговой «КИА» почему-то не справился с управлением и врезался в автобус ЛиАЗ, которым управляла 42-летняя женщина.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Водитель каршеринга и его 20-летний пассажир попали в больницу в тяжелом состоянии, еще два пассажира 20 и 22 лет — в среднем. Полиция ведет проверку.

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