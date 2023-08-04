«Проведена разъяснительная беседа». Двух мужчин в трусах попросили выйти из фонтана на Московской площади

Двух любителей купания извлекли 4 августа из фонтана на Московской площади. Туда часто забираются дети, особенно в жаркие дни. Но на сей раз в фонтане плескались двое взрослых мужчин. Верхнюю одежду они предусмотрительно сняли, публично оголившись до исподнего.
Видео водных процедур опубликовано в паблике «ДТП и ЧП». За кадром слышно, как какая-то женщина говорит ребенку: «Так делать нельзя никогда». Видимо, герои ролика в детстве таких слов не слышали.
Около 19.30 заплыв пресекли сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«С купающимися проведена разъяснительная беседа. После нее они покинули территорию фонтанного комплекса», — говорится сообщении «Водоканала».
Уточняется, что оборудование фонтана не повреждено и находится в исправном состоянии.