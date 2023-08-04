    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 19

    4 м/с, ю-з

    755мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.81eur103.84

    «Проведена разъяснительная беседа». Двух мужчин в трусах попросили выйти из фонтана на Московской площади

    261
    2 комментария

    Двух любителей купания извлекли 4 августа из фонтана на Московской площади. Туда часто забираются дети, особенно в жаркие дни. Но на сей раз в фонтане плескались двое взрослых мужчин. Верхнюю одежду они предусмотрительно сняли, публично оголившись до исподнего.

    Видео водных процедур опубликовано в паблике «ДТП и ЧП». За кадром слышно, как какая-то женщина говорит ребенку: «Так делать нельзя никогда». Видимо, герои ролика в детстве таких слов не слышали.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Около 19.30 заплыв пресекли сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    «С купающимися проведена разъяснительная беседа. После нее они покинули территорию фонтанного комплекса», — говорится сообщении «Водоканала».

    Уточняется, что оборудование фонтана не повреждено и находится в исправном состоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ФонтанМосковская площадьДвое мужчин в трусах
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close