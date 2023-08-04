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    Что там у рубля: доллар вырос до 96 рублей, евро — до 106

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    «Токсичные» евро и доллар снова выросли по отношению к рублю по итогам валютной торговой сессии на Московской бирже 4 августа. Первый — на 2,3% за день, второй — на 0,7%.

    Около 17:51 по московскому времени доллар превысил отметку в 96 рублей, евро — в 106 рублей. Это уровень конца марта 2022 года. После они немного сдали назад. Доллар закончил торги ростом на 0,7% на уровне 95,7 рубля, евро вырос на 2,3%, до 105,6 рубля.

    Не отстает и юань. За день он подорожал на 1,65% и составил 13,33 рубля.

    Банк России установил официальный курс на выходные: 94,8076 рубля за доллар США, 103,8379 рубля за евро, 13,1755 рубля за юань.

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    Комментарии 12

    Гость04 Авг 2023 в 19:54
    Гойда
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