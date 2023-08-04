Вклады петербуржцев в банках за год выросли на 19%

Банковские вклады петербуржцев без учета средств на счетах эскроу, по данным на 1 июля 2023 года, составили 3,1 трлн рублей. Это на 19% больше, чем было год назад. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.



88% от общего объема составляют рублевые вклады. За год они выросли на 500 млрд рублей. Объем вкладов в валюте и драгметаллах за год увеличился на 2% и составил 368,1 млрд рублей.



Процентные ставки по краткосрочным вкладам физлиц в СЗФО в мае приблизились к 5,4% годовым, по долгосрочным – 7,3% годовых.



В июле Банк России впервые с 28 февраля 2022 года поднял ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, что нашло отражение в процентных ставках по банковским кредитам и депозитам.

