    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    753мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.78eur102.53

    Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев, попавших под российские санкции. Они смогут тратить до 10 тысяч рублей в месяц

    857
    17 комментариев

    Владимир Путин подписал закон, разрешающий блокировать денежные средства и имущество иностранцев, попадающих под ограничительные меры России, и юрлиц, находящихся под контролем зарубежных организаций. 4 августа документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

    Под блокировку средств могут попасть иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства, а также все подконтрольные им юрлица. Теперь экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.

    Блокировать операции с деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации, даже букмекеры и тотализаторы. Ни приема ставок, ни выплаты выигрыша. Новый закон расширяет и полномочия Центробанка в отношении некредитных финансовых организаций: если они продолжат работать с запретными иностранцами и компаниями, то могут сами попасть под ограничительные меры ЦБ — вплоть до отзыва лицензии.

    Полномочия ЦБ будут распространяться на профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховщиков, кроме медицинских организаций, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и управляющие компании инвестфондов.

    У блокируемого лица останется возможность платить налоги, пени, штрафы и страховые взносы, получать деньги на счета в российских банках и проценты на сумму вкладов, а также распоряжаться пенсиями, стипендиями, пособиями и другими социальными выплатами. Также иностранцам, попавшим под новые меры, разрешат получать зарплату и расходовать ее в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, если он не имеет своего дохода, и оплачивать медицинские услуги — тоже с ограничением в чеке в 10 тысяч рублей.

    Заблокированным юрлицам оставят право выплачивать зарплату сотрудникам, правда, в размере, не превышающем величину прожиточного минимума.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СанкцииПутин
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close