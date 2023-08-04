Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев, попавших под российские санкции. Они смогут тратить до 10 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин подписал закон, разрешающий блокировать денежные средства и имущество иностранцев, попадающих под ограничительные меры России, и юрлиц, находящихся под контролем зарубежных организаций. 4 августа документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Под блокировку средств могут попасть иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства, а также все подконтрольные им юрлица. Теперь экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.



Блокировать операции с деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации, даже букмекеры и тотализаторы. Ни приема ставок, ни выплаты выигрыша. Новый закон расширяет и полномочия Центробанка в отношении некредитных финансовых организаций: если они продолжат работать с запретными иностранцами и компаниями, то могут сами попасть под ограничительные меры ЦБ — вплоть до отзыва лицензии.



Полномочия ЦБ будут распространяться на профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховщиков, кроме медицинских организаций, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и управляющие компании инвестфондов.



У блокируемого лица останется возможность платить налоги, пени, штрафы и страховые взносы, получать деньги на счета в российских банках и проценты на сумму вкладов, а также распоряжаться пенсиями, стипендиями, пособиями и другими социальными выплатами. Также иностранцам, попавшим под новые меры, разрешат получать зарплату и расходовать ее в размере до 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, если он не имеет своего дохода, и оплачивать медицинские услуги — тоже с ограничением в чеке в 10 тысяч рублей.

