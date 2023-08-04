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    В прокате — французская драма о тайне двух бывших влюбленных

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    Фото: кадр из фильма
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    10 августа в кинотеатрах — премьера фильма «Идеальная ложь». Главная героиня, Мадлен, девушка из скромной семьи, встречается с Антуаном, который принадлежит к «золотой молодёжи». Оба полны амбиций и надежд на яркое будущее. Однажды на пустынной дороге конфликт с местным жителем приводит к трагедии, которую молодые люди решают скрыть. Спустя годы они оказываются в высших эшелонах власти по разные стороны баррикад, и их общая тайна может стоить любому карьеры — если будет раскрыта.

    Для режиссёра Сильвена Деклу — это второй художественный фильм. В оригинале его название — «Большие надежды», что отсылает к роману Чарльза Диккенса. Это не первая работа режиссёра, в которой рассказывается о политическом закулисье и интригах: в прошлом году Деклу выпустил документальную картину об избирательной кампании, которая, по оценкам критиков, смотрелась как захватывающий триллер. Смесью триллера и психологической драмы назвали и нынешнюю его работу.

    Съемки картины происходили в Лионе и окрестностях, а также на острове Корсика. Фильм дебютировал в августе прошлого года на Фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме, а также был успешно представлен на Мюнхенском кинофестивале в 2023 году.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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