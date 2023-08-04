Впервые с марта 2022 года доллар стоит 95 рублей, евро – 104

Рубль продолжил падение в пятницу, 4 августа, следует из данных Московской биржи. В ходе валютных торгов в моменте доллар впервые с конца марта 2022 года превысил отметку в 95 рублей, евро преодолел рубеж в 104 рубля.



Такое значение курса доллара установилось в 11:54 по московскому времени. После этого нацвалюта США немного откатилась назад и продолжает колебаться в диапазоне 94,8-94,9 рубля. Это уровень, на котором она заканчивала вчерашние торги.



Евро к 12:23 мск вырос на 0,58%, до 104 рублей. Это также стало максимум с марта прошлого года. Наиболее резкий рост сегодня показывает юань – прибавляет 1,7% и стоит почти 13,23 рубля.

