    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, зап

    752мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.84eur101.93

    Доллар подобрался к 95 рублям, евро — всё еще 103. Чем закончились торги для российской валюты

    486
    10 комментариев

    Курс рубля продолжил снижаться в ходе валютных торгов 3 августа, но падение его замедлилось. После вчерашних 2% сегодня к «недружественным» валютам он подешевел на 0,2–0,9%.

    Как следует из данных Московской биржи, доллар за торговую сессию подорожал на 0,88%, до 94,99 рубля. Курс евро к окончанию торгов увеличился на 0,23% и составил 103,2 рубля. Юань вырос на 0,4%, до 13,12 рубля.

    Ранее Минфин заявил, что планирует в августе 2023 года закупить по бюджетному правилу юани и золото на 40,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться с 7 августа по 6 сентября. Они будут первыми после перерыва с января 2022 года. При этом за день до заявления министерства СМИ сообщали, что экономические власти страны могут на ближайшие месяцы отказаться от покупки валюты в рамках бюджетного правила, чтобы не оказывать дополнительного давления на рубль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курс валют
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close