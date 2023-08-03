Доллар подобрался к 95 рублям, евро — всё еще 103. Чем закончились торги для российской валюты

Курс рубля продолжил снижаться в ходе валютных торгов 3 августа, но падение его замедлилось. После вчерашних 2% сегодня к «недружественным» валютам он подешевел на 0,2–0,9%.



Как следует из данных Московской биржи, доллар за торговую сессию подорожал на 0,88%, до 94,99 рубля. Курс евро к окончанию торгов увеличился на 0,23% и составил 103,2 рубля. Юань вырос на 0,4%, до 13,12 рубля.

Ранее Минфин заявил, что планирует в августе 2023 года закупить по бюджетному правилу юани и золото на 40,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться с 7 августа по 6 сентября. Они будут первыми после перерыва с января 2022 года. При этом за день до заявления министерства СМИ сообщали, что экономические власти страны могут на ближайшие месяцы отказаться от покупки валюты в рамках бюджетного правила, чтобы не оказывать дополнительного давления на рубль.