Беременную двойней привезли в роддом избитой с улицы Декабристов

Беременная женщина со следами побоев поступила сегодня в 16-й роддом на Малой Балканской улице. По данным «Фонтанки», травмы достаточно серьёзные, врачи опасаются за здоровье малышей — пациентка беременна двойней.



Но даже это не остановило от расправы её обидчика, хотя он, можно предположить, был прекрасно осведомлён о деталях. По предварительным данным, жену на восьмом месяце беременности избил супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Удары попали по голове, спине, лицу. Причем произошло это ещё 1 августа в квартире на улице Декабристов.

