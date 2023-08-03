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    Беременную двойней привезли в роддом избитой с улицы Декабристов

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    Беременная женщина со следами побоев поступила сегодня в 16-й роддом на Малой Балканской улице. По данным «Фонтанки», травмы достаточно серьёзные, врачи опасаются за здоровье малышей — пациентка беременна двойней.

    Но даже это не остановило от расправы её обидчика, хотя он, можно предположить, был прекрасно осведомлён о деталях. По предварительным данным, жену на восьмом месяце беременности избил супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Удары попали по голове, спине, лицу. Причем произошло это ещё 1 августа в квартире на улице Декабристов.

    Медики сейчас борются за то, чтобы исключить преждевременные роды. А полиция проводит проверку.

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