На компанию Tesla подали в суд за излишний оптимизм

На компанию Tesla подали в суд недовольные владельцы электромобилей. О скандале вокруг любимого детища Илона Маска пишет 3 августа «Коммерсантъ». Если кратко — Tesla обвинили в установке программного обеспечения, которое завышает показатели ожидаемого запаса хода. В калифорнийский суд поступил иск нескольких владельцев электромобилей, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters. Истцы уже предложили остальным владельцам таких машин присоединиться к процессу, так что ситуация для Tesla как минимум неприятная.

Поводом для скандала стало расследование Reuters, в котором утверждалось, что сам Илон Маск распорядился так настроить систему, чтобы она показывала слишком оптимистичный прогноз запаса хода при полном заряде батареи. Когда аккумулятор разряжался наполовину, показатель запаса хода начинал стремительно падать.



Якобы поэтому в компании решили заведомо «спрятать» от водителей часть заряда батареи — когда на мониторе «0», на самом деле у водителя остается еще порядка 24 км, чтобы не лишать владельцев машин шанса добраться до зарядной станции.

Истцы обвиняют компанию в нарушении условий гарантийного обслуживания, а также в мошенничестве и недобросовестной конкуренции.

«Ъ» обращает внимание, что ни после расследования Reuters, ни после подачи иска в Tesla не прокомментировали претензии клиентов.



Напомним, в прошлый раз Илону Маску пришлось краснеть за свои творения на презентации электропикапа Tesla Cybertruck в ноябре 2019 года. Попытка доказать, что удары выдерживает не только сталь корпуса, но и специальное бронированное стекло, оказалась неудачной: боковые окна пошли трещинами.