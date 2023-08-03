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    Страшное облако, похожее на ядерный гриб, заходит в разные регионы страны

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    Удивительное облако 2 августа напугало жителей Казани. Похожее наблюдали в Липецкой области, расположенной в 700 километрах от Казани. Оно называется облако-наковальня.

    «Вы заметили сегодня это жуткое облако над Казанью?» — писали в телеграм-канале «Вечерней Казани». Очевидцы отмечали его сходство с «ядерным грибом».

    На самом деле, это разновидность кучево-дождевых облаков. В результате инверсии теплый воздух, который легче холодного, поднимается в средние слои атмосферы, на высоту 12–15 километров, и образует такой «гриб», а затем расплывается, объяснили РИА Новости в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана. Повышенного содержания загрязняющих веществ в воздухе Казани не выявлено.

    В Липецкой области такое же облако вместе с грозой наблюдали 1 августа. «Видел, просто фантастика», — пишут местные жители в официальном паблике области.

    В Петербурге в конце июля наблюдали другие потрясающие облака — серебристые. Смотрите видео на «Фонтанке».

    Фото: Липецкая область

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