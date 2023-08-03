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    И не сдал, и заплатил. Немолодой петербуржец неудачно сходил на ЕГЭ

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    Петербуржец далеко не школьного возраста пошел на ЕГЭ, но завершить экзамен не смог. Его поймали со шпаргалкой, и за это пришлось отвечать.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Горожанин сдавал ЕГЭ по математике в школе Пушкинского района в конце июня, рассказывает 3 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. При удалении с экзамена ничего пояснять 56-летний мужчина не стал.

    В суд нарушитель не пришел, и мировой судья назначил ему три тысячи рублей штрафа. Зачем мужчине понадобилось сдавать ЕГЭ, тоже неясно.

    По предварительным данным, герой истории – репетитор по физике и математике с многолетним стажем.

    Ранее шпаргалка на ЕГЭ привела в суд юную петербурженку, но она отделалась устным замечанием.

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