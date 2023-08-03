И не сдал, и заплатил. Немолодой петербуржец неудачно сходил на ЕГЭ

Петербуржец далеко не школьного возраста пошел на ЕГЭ, но завершить экзамен не смог. Его поймали со шпаргалкой, и за это пришлось отвечать.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Горожанин сдавал ЕГЭ по математике в школе Пушкинского района в конце июня, рассказывает
В суд нарушитель не пришел, и мировой судья назначил ему три тысячи рублей штрафа. Зачем мужчине понадобилось сдавать ЕГЭ, тоже неясно.
По предварительным данным, герой истории – репетитор по физике и математике с многолетним стажем.
Ранее шпаргалка на ЕГЭ привела в суд юную петербурженку, но она отделалась устным замечанием.