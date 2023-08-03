Крылатых гениев с Московских ворот почистили от помета и сажи. Впереди — самое интересное

КГИОП 3 августа показал процесс реставрации крылатых гениев с Московских триумфальных ворот. В данный момент в мастерской находятся 30 скульптур, 8 акротериев (фигуры из античных доспехов, щитов, копий, флагов и штандартов), а также 273 знака посвятительных надписей.
Скульптуры и буквы уже очистили от птичьего помета и сажистого налета, сейчас специалисты снимают красочные слои. Оказалось, что краска скрывала дефекты. Например, трещины.
КГИОП
«Скульптуры в основном состоят из нескольких листов меди, которые собраны на оловянно-свинцовый припой. Встречаются также поздние докомпоновки из оловянного сплава. На некоторых фигурах стыковочный шов разошёлся, и появились сквозные щели. Эти повреждения будут исправлены в авторской технологии», — рассказали в мастерской.
Восстанавливают фигуры на средства из городского бюджета. Работы по реставрации Московских триумфальных ворот начались в феврале и продлятся два года. О стоимости работ читайте на «Фонтанке».