В Петербурге начали реставрировать Московские триумфальные ворота. Работы продлятся два года

В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот. В последний раз подобные работы проводились к 300-летию города. Об этом 17 февраля рассказали в КГИОП.
Памятник федерального значения находится в условиях постоянных вибраций из-за активного движения транспорта, а также подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Конструкции и декоративные элементы требуют ремонта.
«Реставрация проводится за счет средств бюджета Петербурга по программе КГИОП. Общая сумма финансирования составляет 332,5 млн руб.», — отметили в ведомстве.
Председатель комитета Сергей Макаров заявил, что работы продлятся два года. Леса планируют снять в 2024-м. Отдельные детали и скульптура будут реставрироваться в мастерской, а всё остальное — на месте. В числе задач — решение проблемы сопряжения разных видов металлов, которое ускоряет коррозию. Контракт был заключен с ООО «Реставрационная мастерская «Наследие». Территория работ уже огорожена, а установка лесов займёт около месяца.
В октябре прошлого года сообщалось, что Смольный не получил ни одной заявки от подрядчиков в рамках конкурса на реставрацию Московских триумфальных ворот в Петербурге.