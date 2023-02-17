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    В Петербурге начали реставрировать Московские триумфальные ворота. Работы продлятся два года

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    В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот. В последний раз подобные работы проводились к 300-летию города. Об этом 17 февраля рассказали в КГИОП.

    Памятник федерального значения находится в условиях постоянных вибраций из-за активного движения транспорта, а также подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Конструкции и декоративные элементы требуют ремонта.

    «Реставрация проводится за счет средств бюджета Петербурга по программе КГИОП. Общая сумма финансирования составляет 332,5 млн руб.», — отметили в ведомстве.

    Председатель комитета Сергей Макаров заявил, что работы продлятся два года. Леса планируют снять в 2024-м. Отдельные детали и скульптура будут реставрироваться в мастерской, а всё остальное — на месте. В числе задач — решение проблемы сопряжения разных видов металлов, которое ускоряет коррозию. Контракт был заключен с ООО «Реставрационная мастерская «Наследие». Территория работ уже огорожена, а установка лесов займёт около месяца.

    В октябре прошлого года сообщалось, что Смольный не получил ни одной заявки от подрядчиков в рамках конкурса на реставрацию Московских триумфальных ворот в Петербурге.

    Московские триумфальные ворота были возведены в 1834–1838 годах по проекту архитектора Василия Стасова и представляют собой мемориальный памятник, посвященный победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей. В последний раз реставрация ворот проводилась в 2001–2002 годах. Постройка является памятником федерального значения.

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