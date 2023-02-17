В Петербурге начали реставрировать Московские триумфальные ворота. Работы продлятся два года

В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот. В последний раз подобные работы проводились к 300-летию города. Об этом 17 февраля рассказали в КГИОП.



Памятник федерального значения находится в условиях постоянных вибраций из-за активного движения транспорта, а также подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Конструкции и декоративные элементы требуют ремонта.



«Реставрация проводится за счет средств бюджета Петербурга по программе КГИОП. Общая сумма финансирования составляет 332,5 млн руб.», — отметили в ведомстве.

