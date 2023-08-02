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    Найджел Кейси назначен новым послом Великобритании в Москве

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    С ноября 2023 года послом Соединенного Королевства в РФ вместо Деборы Броннерт станет дипломат Найджел Кейси, сообщается 2 августа на сайте МИДа Великобритании.

    Кейси начал свою карьеру дипломата в далеком 1991 году. В разные годы представлял интересы короны в Йоханнесбурге, Вашингтоне, после прохождения курсов русского языка был назначен руководителем отдела внешней политики в Москве (2003–2006 гг.). На данный момент Найджел Кейси является спецпредставителем премьер-министра в Афганистане.

    Дебора Броннерт является послом Великобритании в Москве с января 2020 года. В России ей пришлось разрешать политический конфуз, когда глава МИД Лиз Трасс во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым ошиблась и назвала территории Ростовской и Воронежской областей частью Украины. Деборе Броннерт пришлось оправдывать главу внешнеполитического ведомства.

    В сентябре 2022 года она вместе с другими послами приехала проститься с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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