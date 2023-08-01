«Каким местом некоторые читатели изучают наши тексты». Венера «Барби» Галеева отвечает хейтерам из комментариев

Читатели оставили под текстом автора «Фонтанки» Венеры Галеевой про фильм режиссерки (!) Греты Гервиг «Барби» почти 180 комментариев. Положительные мы прочитали со скромной благодарностью (отдельный респект тем, кто выкупил иронию), а на негативные решили ответить публично. В конце концов, хватит это терпеть, как говорил классик.
Венера Галеева и Евгения Горбунова
видео: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Чтобы все было по-честному, каждый свой ответный едкий комментарий Венера заедала очень острой корейской лапшой. Что кончилось раньше — лапша, негатив любимых читателей или здоровье корреспондентки Галеевой, узнаете в конце видео.