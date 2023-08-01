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    «Каким местом некоторые читатели изучают наши тексты». Венера «Барби» Галеева отвечает хейтерам из комментариев

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    Читатели оставили под текстом автора «Фонтанки» Венеры Галеевой про фильм режиссерки (!) Греты Гервиг «Барби» почти 180 комментариев. Положительные мы прочитали со скромной благодарностью (отдельный респект тем, кто выкупил иронию), а на негативные решили ответить публично. В конце концов, хватит это терпеть, как говорил классик.

    Венера Галеева и Евгения Горбунова

    видео: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Чтобы все было по-честному, каждый свой ответный едкий комментарий Венера заедала очень острой корейской лапшой. Что кончилось раньше — лапша, негатив любимых читателей или здоровье корреспондентки Галеевой, узнаете в конце видео.

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