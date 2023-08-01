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    Очевидец о ДТП на Невском путепроводе: каршеринг зацепил автобус, оторвал себе дверь и колесо и покатился, ударив «Ягуар»

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    3 комментария
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    Последствия яркого ДТП, случившегося на Невском путепроводе вечером 31 июля, до ночи приковывали взоры автомобилистов. Там показал «пузо» и «внутренности» каршеринг, а особенно внимательные замечали ещё и «Ягуар».

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    «Каршеринг цепанул автобус, оторвал себе дверь и колесо и покатился кубарем, повредив потрясающий "Ягуар"», — рассказал очевидец Александр в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Михаил в комментариях добавляет, что чёрный «Ягуар» стоял чуть дальше, похоже, удал пришёлся сзади вроде, «но там не особо и покоцано было» — «под бампером что-то вывалилось, и вмятина небольшая».

    По данным «Фонтанки», в аварии никто не пострадал.

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    Комментарии 3

    Гость01 Авг 2023 в 10:02
    Утренние " покатушки".
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