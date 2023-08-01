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    В Колпино стрелявшему в замкомандира проломили череп его же пистолетом

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    Житель Колпинского района Петербурга на собственном опыте узнал, что пистолет не гарантирует победу в споре с безоружным. Болезненный урок ему преподал сотрудник МЧС России, стало известно «Фонтанке» 1 августа.

    О стрельбе в Колпино и её последствиях 37-летний заместитель командира взвода доложил полиции в ночь на понедельник. Прибывшая к высотке на Вознесенском шоссе следственно-оперативная группа отыскала на месте гильзу. По словам заявителя, стреляли в него.

    Миром не удалось разойтись с 39-летним шапочно знакомым местным жителем. Слово за слово, колпинец выхватил свой травматический пистолет и выстрелил. Пуля ушла «в молоко». Второго шанса оппонент не оставил: отобрал оружие и приложил по голове.

    Стрелка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у него открытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости.

    Его противника опросили и отпустили, отправив материалы в военную прокуратуру.

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