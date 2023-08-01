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    Подросток с другом поспорили с инженером на детской площадке в Петербурге. В ход пошли пистолет и биты

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    Свидетелями настоящего боевика, развернувшегося на детской площадке, стали жители Невского района. В итоге: двое парней в отделе полиции, взрослый мужчина ранен.

    Звонки от жителей дома 9, корпус 1 по проспекту Большевиков в службу 112 начали поступать накануне около трех ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 августа. Они сообщали, что на детской площадке во дворе ходят люди с битами и пистолетом, началась драка.

    Наряд, прибывший на место, задержал 17-летнего школьника с 22-летним другом, которые развязали конфликт с 37-летним инженером. А потом подстрелили его из пистолета. Раненного в левое бедро мужчину довезли до травмпункта и после оказания медпомощи отпустили.

    У задержанных молодых людей изъяли пневматический пистолет.

    Старшеклассника после оформления протокола о мелком хулиганстве передали родителям, его товарищ остался на ночь в камере.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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