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    Премьер-министр Великобритании потребовал немедленно освободить Кара-Мурзу*

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    Глава британского правительства Риши Сунак призвал к немедленному освобождению осужденного в России политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), приговоренного к 25-летнему сроку.

    «Отказ удовлетворить жалобу Кара-Мурзы ничем нельзя оправдать. Он должен быть немедленно освобожден. Соединенное Королевство поддерживает его и его семью», — цитирует ТАСС 31 июля заявление Сунака в соцсети.

    Как писала «Фонтанка», в апреле Кара-Мурзу приговорили к 25 годам строгого режима за госизмену, распространение ложной информации о ВС РФ и руководство нежелательной организацией. Оглашение приговора посетили 40 дипломатов из 25 стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Канады.

    31 июля суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Кара-Мурзы и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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