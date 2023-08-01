Премьер-министр Великобритании потребовал немедленно освободить Кара-Мурзу*

Глава британского правительства Риши Сунак призвал к немедленному освобождению осужденного в России политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), приговоренного к 25-летнему сроку.



«Отказ удовлетворить жалобу Кара-Мурзы ничем нельзя оправдать. Он должен быть немедленно освобожден. Соединенное Королевство поддерживает его и его семью», — цитирует ТАСС 31 июля заявление Сунака в соцсети.

Как писала «Фонтанка», в апреле Кара-Мурзу приговорили к 25 годам строгого режима за госизмену, распространение ложной информации о ВС РФ и руководство нежелательной организацией. Оглашение приговора посетили 40 дипломатов из 25 стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Канады.