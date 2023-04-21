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    Экономика и санкции

    Британия ввела санкции против пятерых россиян, причастных к «отравлению и аресту» Кара-Мурзы*

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    Великобритания ввела санкции против двух сотрудников ФСБ, судьи и следователей из-за дела политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* (признан иноагентом), приговоренного к 25-летнему сроку. Решение принял глава британского МИДа Джеймс Клеверли, передает РБК 21 апреля.

    В санкционные списки попали Андрей Задачин, Денис Колесников, судья Елена Ленская, сотрудники ФСБ Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Джеймс Клеверли подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать оппозиционера.

    В сообщении МИДа сказано, что Кудрявцев и Самофал были «членами оперативной группы, которая неоднократно следила за Кара-Мурзой», когда он был отравлен в 2015 и 2017 годах — французские специалисты обнаружили в организме журналиста высокую концентрацию ртути и цинка.

    «Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и обвинительный приговор в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека», — заявил Клеверли.

    17 апреля Кара-Мурзу приговорили к 25 годам строгого режима за государственную измену, распространение ложной информации о ВС РФ и руководство нежелательной организацией. 40 дипломатов из 25 стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Канады, посетили оглашение приговора. На следующий день послов Великобритании, США и Канады вызвали в МИД РФ из-за «грубого вмешательства во внутренние дела России».

    *Минюст признал физлицом-иноагентом

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