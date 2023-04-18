МИД РФ вызвал послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства в дела России

Послов Великобритании, США и Канады вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ 18 апреля.



Необходимость в МИД объяснили «грубым вмешательством во внутренние дела России» и не стали приводить других подробностей, пишет РИА Новости.



Накануне 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, посетили оглашение приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Его признали виновным в государственной измене, распространении ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией и приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

