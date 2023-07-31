    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur99.96

    ФСБ задержала трёх подозреваемых в госизмене

    2397
    24 комментария

    ФСБ задержала трёх граждан России — жителей Воронежской области по подозрению в государственной измене. Предполагается, что они передавали данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре украинской националистической организации.

    «В 2022 году был завербован через интернет представителем националистических течений Украины», — рассказал один из задержанных (цитата по ТАСС).

    По его словам, он за время спецоперации отработал через Интернет задания по вербовке российских граждан в Воронежской области.

    «Моя вербовка осуществлена для выполнения действий в интересах Украины против безопасности РФ», — признал второй задержанный.

    Возбуждено уголовное дело о госизмене.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБГосизменаОбвинение в госизмене
    ЛАЙК5
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close