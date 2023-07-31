ФСБ задержала трёх подозреваемых в госизмене

ФСБ задержала трёх граждан России — жителей Воронежской области по подозрению в государственной измене. Предполагается, что они передавали данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре украинской националистической организации.

«В 2022 году был завербован через интернет представителем националистических течений Украины», — рассказал один из задержанных (цитата по ТАСС).



По его словам, он за время спецоперации отработал через Интернет задания по вербовке российских граждан в Воронежской области.



«Моя вербовка осуществлена для выполнения действий в интересах Украины против безопасности РФ», — признал второй задержанный.

