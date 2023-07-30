Беглов заявил, что в Петербурге до конца года введут более 3 млн квадратных метров жилья. Снижение строительства в городе ранее отметил Путин

Петербург по соглашению с Минстроем должен ввести в эксплуатацию 2,8 млн квадратных метров жилья, но введет более 3 миллионов. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
«По соглашению с Минстроем Петербург должен ввести в этом году 2,771 млн квадратных метров жилья. Однако учитывая потребности населения и принимая во внимание требования федерального центра, мы будем стремиться приблизить объем ввода к показателям прошлого года. Тогда мы ввели 3,2 млн квадратных метров в многоквартирных домах», — цитирует градоначальника пресс-служба.
Накануне президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с Бегловым обратил внимание на «какое-то небольшое снижение» по объемам строительства в Петербурге. Губернатор объяснил такую динамику тем, что застройщиков обязывают сдавать жилье вместе с социальной инфраструктурой, без нее им не выдают разрешительные документы. Он обещал до конца года выполнить план по строительству.
С лета 2021 года в городе действует Градостроительная комиссия, которая на старте контролирует обеспеченность строительных проектов социальной и транспортной инфраструктурой. На основании ее рекомендаций в 2021–2022 годах заключено 323 соглашения по созданию таких объектов. В Смольном уточнили, что по 47 объектам выданы разрешения на строительство, 25 объектов проектируются, проектировани 11 закончено на 50% и более.