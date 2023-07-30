Беглов заявил, что в Петербурге до конца года введут более 3 млн квадратных метров жилья. Снижение строительства в городе ранее отметил Путин

Петербург по соглашению с Минстроем должен ввести в эксплуатацию 2,8 млн квадратных метров жилья, но введет более 3 миллионов. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.



«По соглашению с Минстроем Петербург должен ввести в этом году 2,771 млн квадратных метров жилья. Однако учитывая потребности населения и принимая во внимание требования федерального центра, мы будем стремиться приблизить объем ввода к показателям прошлого года. Тогда мы ввели 3,2 млн квадратных метров в многоквартирных домах», — цитирует градоначальника пресс-служба.