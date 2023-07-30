Гарик Сукачев извинился перед поклонниками за отмену концерта в Рускеале из-за его госпитализации

Рок-музыкант Гарик Сукачев записал видеообращение из больницы, куда он попал накануне в связи с ухудшением здоровья. Он попросил прощения у поклонников за отмененный концерт в Карелии и пообещал, что выступление состоится. Видео 30 июля опубликовано в телеграм-канале артиста.



«Я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестрик там. Прошу у всех вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят и обязательно мы приедем», — сказал Сукачев.