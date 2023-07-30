Гарик Сукачев извинился перед поклонниками за отмену концерта в Рускеале из-за его госпитализации

Рок-музыкант Гарик Сукачев записал видеообращение из больницы, куда он попал накануне в связи с ухудшением здоровья. Он попросил прощения у поклонников за отмененный концерт в Карелии и пообещал, что выступление состоится. Видео 30 июля опубликовано в телеграм-канале артиста.
«Я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестрик там. Прошу у всех вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят и обязательно мы приедем», — сказал Сукачев.
Причину срочного медицинского вмешательства он раскрывать не стал, но и слухи опроверг. Музыкант раскритиковал СМИ и другие интернет-ресурсы, в которых годами наблюдает «сообщения о своем алкоголизме». «Я бы с удовольствием выпил, знаете, по рюмке с друзьями, но как-то не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет», — ответил музыкант им.
Сообщение об отмене концерта в Рускеале в связи с госпитализацией артиста его команда опубликовала утром 29 июля. У поклонников оставалась возможность вернуть билеты. При этом оркестр и техническая группа музыкального проекта в назначенное время организовали выступление для всех желающих со свободным входом.