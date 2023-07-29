Гарик Сукачев попал в больницу. Организаторы рассказали, что будет с концертом в Рускеале

Из-за ухудшения здоровья музыкант Гарик Сукачев был госпитализирован. Информация об этом 29 июля появилась в группе артиста во «ВКонтакте». Формат запланированного в Карелии концерта изменился.
«Дорогие друзья. В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеале на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке"», — говорится в публикации.
Билеты на концерт «подлежат возврату однозначно», подчеркнули в группе.
Команда музыканта добавила, что оркестр и техническая группа на месте и готовы играть для поклонников и зрителей.
«Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное! Надеемся, что вы тоже нас поддержите, и мы споем вместе наши любимые песни: "Дорожная", "Ольга", "А я милого узнаю по походке", "Бабушка" и другие», — пояснили в паблике.
При этом вход будет свободным, а приглашение распространяется даже на тех, кто не приобретал билеты.