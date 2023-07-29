Гарик Сукачев попал в больницу. Организаторы рассказали, что будет с концертом в Рускеале

Из-за ухудшения здоровья музыкант Гарик Сукачев был госпитализирован. Информация об этом 29 июля появилась в группе артиста во «ВКонтакте». Формат запланированного в Карелии концерта изменился.



«Дорогие друзья. В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеале на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке"», — говорится в публикации.

Билеты на концерт «подлежат возврату однозначно», подчеркнули в группе.

Команда музыканта добавила, что оркестр и техническая группа на месте и готовы играть для поклонников и зрителей.