Дело не в бессоннице. Пять привычек, которые не дают нам нормально спать

Минус кофе, плюс хорошая подушка — иногда этого достаточно, чтобы крепко спать всю ночь Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Бессонная ночь отравляет нам следующий день. Мы становимся вялыми, медленно соображаем и много едим. И если вы уже какое-то время не можете нормально выспаться, следует поискать причину, рассказывает «Доктор Питер». Это может быть какое-то заболевание, но иногда дело в наших рутинных привычках. И тогда, скорректировав образ жизни, можно улучшить качество сна.



Доктор Каран Радж (Dr Karan Raj), хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), перечислил пять повседневных привычек, которые могут мешать нормально спать по ночам.



1. Ужинать за 2 часа до сна и позже Если вы неравнодушны к полуночным перекусам или любите ужинать слишком поздно, не стоит удивляться, что потом у вас могут быть проблемы со сном. По словам Карана Раджа, в идеале надо выждать 2–3 часа после обильного приема пищи, прежде чем ложиться в кровать.

«Потребуется 90 минут, чтобы 50% съеденного из желудка ушло в тонкий кишечник. Таким образом, чем полнее ваш желудок, тем выше вероятность кислотного рефлюкса, который, очевидно, может помешать вашему сну», — цитирует доктора Daily Mail.



2. Пить воду перед сном Привычка пить воду перед сном тоже может нарушать ваш ночной покой. Как объяснил Каран Радж, ночью во время сна организм начинает активнее вырабатывать гормон вазопрессин (его еще называют антидиуретическим гормоном, АДГ), который удерживает жидкость внутри и подавляет потребность в мочеиспускании.

«Привычка пить много воды перед сном может подавить выработку АДГ, что приведет к тому, что вам чаще будет хотеться в туалет и вы будете чаще просыпаться. Это будет нарушать ваш сон», — объяснил доктор Радж.



Вместо того чтобы пить воду на ночь, стоит выбрать более полезный способ регидратации: пейте ее утром.

3. Спать в душной комнате Летом попытка заснуть для некоторых может оказаться трудной задачей: по ночам бывает душно и жарко. По словам Карана Раджа, температура тела в течение суток меняется и своего суточного максимума достигает примерно в 19 часов. После этого пика она начинает немного снижаться, из-за чего человек может почувствовать себя более сонным. В то же время выработка мелатонина, гормона сна, наоборот, начинает увеличиваться.



«Чтобы быстрее заснуть, нашему телу надо охладиться», — говорит доктор.

Поэтому в хорошей спальне должно быть не только темно и тихо, но и прохладно.

4. Выпивать на ночь Если вредно на ночь пить даже воду, то алкоголь и подавно. И хотя некоторые используют бокальчик-другой в качестве снотворного, заснуть быстрее, возможно, получится, но вот выспаться — вряд ли.

По словам доктора Раджа, алкоголь оказывает седативное действие и действительно может быстро вызвать глубокий сон. Однако в течение ночи возникает дисбаланс между фазами медленного и быстрого сна, что может привести к тому, что спать вы будете меньше и беспокойнее. Поэтому, если хотите спать без проблем, вечером стоит отказаться от алкогольных напитков.



5. Пить кофе вечером Если утром чашечка ароматного напитка помогает взбодриться, то послеобеденный или вечерний кофе может запросто испортить ночной сон.

По словам врача, максимальный эффект кофеина ощущается через час после его употребления: в этот момент его уровень достигает пика в крови. Далее на выведение кофеина из организма может потребоваться до 8 часов — многое зависит от скорости метаболизма конкретного человека. Поэтому тем, кто хочет восстановить свой сон, доктор Радж советует избегать употребления кофе во второй половине дня.



Стоит помнить, что на скорость метаболизма влияет в том числе и возраст: чем старше человек, тем медленнее обмен веществ и тем, соответственно, больше времени уходит на выведение кофеина.

«Аденозин — молекула, которая вызывает у нас сонливость, и она связывается с рецептором аденозина. Кофеин же может проникать в рецептор аденозина и блокировать связывание с ним молекулы. Иначе говоря, кофеин делает вас менее сонливым, потому что предотвращает накопление молекул сна», — объяснил доктор Радж.



Срочно выбросить Почему для сна важна правильная подушка и как понять, что ее пора выкидывать? Советы травматолога-ортопеда Михаила Игнатова: У нее не та форма, что была Если ваша подушка потеряла форму, стала меньше в объеме, ее нужно выкидывать. Считайте, что она отслужила свое с лихвой. Когда вы спите на такой подушке, обычно головой чувствуете матрас кровати, из-за чего хочется подложить руку. Скорее всего, это значит, что наполнитель сбился и уже ни о какой поддержке головы речи быть не может.



Из нее торчит наполнитель Если подушка служит вам очень долго, у нее могут начать расходиться швы, прохудиться ткань. Из-за этого становится виден наполнитель. В такой ситуации лучше спланировать визит в магазин за новой подушкой и выбросить старую, хотя, кажется, это нужно было сделать уже давно…

У нее грязный чехол Со временем чехол загрязняется, использовать его становится негигиенично. Подобная подушка — подходящая среда для распространения микробов. Но у многих подушек чехол несъемный. Такое изделие полностью не постираешь, так как наполнитель при чистке может сбиться. Поэтому его лучше сразу выбросить.

Вам не нравится ее запах Вам кажется, что ваша подушка как-то не так пахнет, и не можете понять, в чем дело? Часто этим страдают подушки с наполнителем пух-перо. В таком натуральном материале нередко заводятся пылевые клещи, из-за которых у изделия появляется неприятный запах. Кроме того, такие материалы хорошо впитывают посторонние ароматы, в том числе и запах человеческого пота.



У подушек есть срок годности, который истекает

Обычно производители дают гарантию на использование подушек 1–2 года . После этого срока изделие лучше поменять на новое, так как за это время оно может потерять форму и перестать поддерживать голову. Однако некоторые компании на свои подушки дают гарантию 5 лет .