«Я фамилии эти слышу в первый раз». Путин прокомментировал аресты Кагарлицкого* и Беркович

Президент Владимир Путин прокомментировал сравнение 1937 и 2023 года в России в контексте громких арестов. По его словам, «определенное отношение» к тем, кто наносит «ущерб внутри страны», необходимо.



Вопрос 29 июля в ходе встречи президента с журналистами задал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, попросив прокомментировать «тот факт, что в последнее время едва ли не единственным наказанием для сомневающейся части общества является арест». «Я назову фамилии, например, Борис Кагарлицкий* на днях, Евгения Беркович далеко не на днях, — уточнил Колесников. — Люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? У нас же, слава Богу, не 37-й год сейчас, или уже думают некоторые — а может, и 37-й?»



Владимир Путин ответил, что сейчас 2023-й, а страна находится в вооруженном конфликте с соседом. «Думаю, что определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть, — заявил президент. — Я могу честно сказать, я не знаю, о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали, я просто говорю вам о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают, ну не за это, за подобные… Это не значит, что мы должны так поступать. Но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила».



Владимир Путин допустил, что перечисленные Колесниковым, может быть, не заслуживают того, как с ними поступили, но попросил рассказать ему о ситуации конкретнее.



Ранее социолога Бориса Кагарлицкого* суд отправил под стражу до 24 сентября по уголовному делу о публичном оправдании терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Незадолго до этого арестован был также бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, обвиняемый в публичных призывах к экстремистской деятельности.



Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлане Петрийчук в конце июня продлили арест до 10 сентября. Им вменяют оправдание терроризма.

