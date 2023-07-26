Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

Социолога Бориса Кагарлицкого* (признан иноагентом) отправил под стражу до 24 сентября Сыктывкарский городской суд по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Об этом 26 июля сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, Кагарлицкий* опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». Сам социолог вину не признает.
О возбуждении дела ФСБ стало известно во вторник, 25 июля.
Борис Кагарлицкий* — автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.