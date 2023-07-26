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    Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

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    Социолога Бориса Кагарлицкого* (признан иноагентом) отправил под стражу до 24 сентября Сыктывкарский городской суд по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Об этом 26 июля сообщает пресс-служба суда.

    По версии следствия, Кагарлицкий* опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». Сам социолог вину не признает.

    О возбуждении дела ФСБ стало известно во вторник, 25 июля.

    Борис Кагарлицкий* — автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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