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    Казань накрыл мощный ураган

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    11 комментариев
    Фото: 116.ru
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    Мощный ураган накрыл Казань вечером в субботу, 29 июля. Как пишет издание 116.RU, со ссылкой на читателей, ситуация довольно опасная.

    «Впервые вижу ветер такой силы, что у меня будто сдувает балкон. Всё гремит, стекла будто вот-вот вылетят», — рассказал один из читателей.

    По словам очевидцев, ветер ломает деревья — в парке имени Горького в центре города везде валяются ветки.

    В местном Гидрометцентре сообщили, что в городе пройдут «дожди, где-то — ливни», также стоит ждать град, а порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

    «По всей Казани ветер рушит заборы, деревья и фасады зданий», — говорится в публикации.

    Фото: 116.ru

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