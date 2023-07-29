Казань накрыл мощный ураган

Мощный ураган накрыл Казань вечером в субботу, 29 июля. Как пишет издание 116.RU, со ссылкой на читателей, ситуация довольно опасная.
«Впервые вижу ветер такой силы, что у меня будто сдувает балкон. Всё гремит, стекла будто вот-вот вылетят», — рассказал один из читателей.
По словам очевидцев, ветер ломает деревья — в парке имени Горького в центре города везде валяются ветки.
В местном Гидрометцентре сообщили, что в городе пройдут «дожди, где-то — ливни», также стоит ждать град, а порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.
«По всей Казани ветер рушит заборы, деревья и фасады зданий», — говорится в публикации.